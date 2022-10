தாய்மை என்னை மாற்றிவிட்டது..காஜல் அகர்வாலின் நெகிழ்ச்சிப்பதிவு!

சென்னை : குழந்தை பிறந்து 6 மாதங்கள் எப்படி வேகமாக போனது என்று தெரியவில்லை என நடிகை காஜல் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

காஜல் அகர்வால் கௌதம் என்பவரை திருமணம் செய்துக் கொண்ட நிலையில், இவர்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தைக்கு நீல் என பெயர் வைத்துள்ளனர்.

தமிழில் இவரது நடிப்பில் கடைசியாக ஹே சினாமிகா, கோமாளி போன்ற படங்கள் வெளியான நிலையில், அடுத்ததாக இவர் இந்தியன் 2 படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

