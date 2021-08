ஒயிட் பிகினியில் மூச்சுமுட்டவைத்த கீர்த்தி பாண்டியன் அப்பா பெயரை கெடுக்காதீங்க.. விளாசும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : தும்பா படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான கீர்த்தி பாண்டியன் இணையமே திணறும் வகையில் பிகினியில் படுகவர்ச்சியாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

முன்னாள் பிரபல நடிகர் அருண் பாண்டியன்னுடைய மகள் தான் கீர்த்தி பாண்டியன்.

அறிமுகமான முதல் படத்தியே சிறந்த அறிமுக நடிகை என்ற விருதை பெற்றார்.

English summary

Keerthi Pandian has sported a hot two piece bikini which has gone viral in a matter of hours. More than the picture, the inspiring message has caught the netizens' attention.