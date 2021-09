அந்த இடத்தில் டாட்டூ…. ரசிகர்களுக்கு காட்டி மிரளவைத்த நடிகை !

சென்னை : தும்பா படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான கீர்த்தி பாண்டியன் கவர்ச்சிப்படங்களை வெளியிட்டு இணையத்தை திணறடித்து வருகிறார்.

முன்னாள் பிரபல நடிகர் அருண் பாண்டியனுடைய மகள் தான் கீர்த்தி பாண்டியன்.

சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தில் வில்லனாக நடிக்கும் வடசென்னை சரண்!

அறிமுகமான முதல் படத்திலேயே சிறந்த அறிமுக நடிகை என்ற விருதை பெற்றார்.

English summary

Keerthi is back with more hotness and this time she shows off her new tattoo that has come up square on her back.