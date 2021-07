க்ளீன் போல்ட்... வேற ரேஞ்சில் வைரலாகும் கீர்த்தி சுரேஷ் வீடியோ

சென்னை : 2000 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான கீர்த்தி சுரேஷ், இது என்ன மாயம் படத்தின் மூலம் தமிழில் ஹீரோயின் ஆனார். தற்போது தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என பல மொழிகளில் டாப் நடிகையாக கலக்கி வருகிறார்.

ரஜினி முருகன், தொடரி, ரெமோ, பைரவா, தானா சேர்ந்த கூட்டம், மகாநடி, சீமராஜா, சண்டக்கோழி 2, சர்கார் என வரிசையாக ஹிட் படங்களில் நடித்தார். மகாநடி படத்தில் நடிகை சாவித்திரி கேரக்டரில் நடித்து, தேசிய விருதை பெற்றார் கீர்த்தி சுரேஷ்.

Keerthy Suresh shares a video on Instagram in which she plays cricket. This video makes sensation in instagram and goes viral. Fans commented on this video that keerthy suresh is practicing for her next film.