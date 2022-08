வைன் பிளஸ் டின்னர்.. வின்னராம்.. இன்னும் அந்த பிரசாந்த் படத்தை மறக்காம இருக்காரே கிரண்!

சென்னை: நடிகை கிரண் கையில் சரக்குடன் பார்ட்டி பண்ணும் புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு ரசிகர்களை போதையாக்கி வருகிறார்.

நடிகை கிரண் எந்தவொரு புதிய படத்திலும் கமிட் ஆகாத நிலையிலும், தினமும் சோஷியல் மீடியாவில் படு கவர்ச்சியாக அவர் பதிவிடும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் மூலம் டிரெண்டாகி வருகிறார்.

சமீபத்தில் அவர் முழு நிர்வாணமாக பதிவிட்ட புகைப்படம் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

English summary

Actress Kiran enjoying night party photos trending in social media. She shares couple of wine drinking photos also and captioned wine plus dinner is equal to winner in her instagram page.