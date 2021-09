சுடிதார் அணிந்து வந்த சொர்க்கமே... சொக்கவைக்கும் அழகில் குஷ்பூவின் புது போட்டோஷூட்!

சென்னை : தமிழ் திரைத்துறையில் ஒரு பொன்னான காலம் எது என்றால் அது 80ஸ் 90ஸ் என்று கூறுவார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் பல வெற்றிப்பெற்ற படங்கள் வெளியாகி வசந்த காலமாக இருந்தது.

இந்த காலத்தில் நம் மனதில் இடம் பிடித்த நடிகைகளில் குஷ்பூவும் ஒருவர், தமிழ்நாட்டில் ரசிகர்கள் அவருக்கு கோயில் கட்டும் அளவுக்கு ரசிகர்களைக் கவர்ந்திருந்தார்.

டொரான்டோ தமிழ் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்.. விருதுகளை குவித்த தமிழ் படங்கள்.. பட்டியல் இதோ!

குண்டு குண்டுனு இருந்த குஷ்பூ சமீபகாலமாக சிக்குனு உடலை பெற்று இளம் நடிகைகளைப்போல விதவிதமான போட்டோஷூட் நடத்தி வருகிறார். இந்த புகைப்படத்திற்கு லைக்குகள் மழையாய் பொழிந்து வருகின்றனர்.

English summary

Khushbu Sundar recently took to her social media to talk about how she is on a weight loss journey and shared a picture, too. she stunned netizens with her latest pictures.