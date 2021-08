பிகினியில் மாளவிகா… இப்போதும் ஹீரோயினா நீங்க நடிக்கலாம்... உருகும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகை மாளவிகா பிகினியில் நீச்சல் குளத்தில் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்..

தமிழ் திரைப்படங்களைத் தவிர தெலுங்கு, மலையாளம் , கன்னடம், இந்தி என 5 மொழி படங்களில் நடித்துள்ளார்.

விரைவில் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இயக்குநர் மோகன் ஜியின் ருத்ர தாண்டவத்திற்கு என்ன சான்றிதழ் தெரியுமா?

திருமணத்திற்கு பிறகு நடிப்பதில் இருந்த விலகி இருக்கும் இவர், இணையத்தில் ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.

The original name of Malavika is Shweta and hence, she is using it on her official Instagram page. She shared hot bikini swimming pool photos.