புனித யாத்திரையில் மும்தாஜ்..என் தவறுகளை மன்னித்து விடுங்கள்..கண்ணீர் விட்டு கதறி பிரார்த்தனை!

சென்னை : நடிகை மும்தாஜ், புனித பூமியான மெக்கா மற்றும் மதினாவிற்கு யாத்திரை மேற்கொண்டிருக்கும் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனர் டி.ராஜேந்தர் இயக்கத்தில் வெளியான மோனிஷா என் மோனலிசா என்ற படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானவர் மும்தாஜ்.

அதன் பின் விஜய் நடிப்பில் வெளியான குஷி படத்தில் அனிதா என்ற ரோலில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா என்ற பாடலுக்கு நடனமாடி இளைஞர்களின் மனதில் தனக்கு என்று தனி இடத்தை பிடித்துவிட்டார்.

Tamil actress Mumtaj, who is famous for her performances in Tamil films like Monisha En Monalisa,Khushi. she shared the news that she has made a pilgrimage to Mecca and Medina