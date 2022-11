என்னது கர்ப்பமா இருக்கேனா? இப்படி எல்லாம் வதந்தி கிளப்பாதீர்கள்.. கடுப்பான நிக்கில் கல்ராணி!

சென்னை : கர்ப்பமாக இருப்பதாக இணையத்தில் பரவி வரும் வதந்திக்கு நடிகை நிக்கி கல்ராணி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ் தெலுங்கில் வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார் ஆதி. இவர் தமிழில் அறிமுகமான மிருகம் படத்தில், மோசமான பெண் பித்தனாக நடித்திருந்தார்.

மிருகம் படத்தை தொடர்ந்து ஈரம்,அய்யனார், ஆடுபுலி ஆட்டம், அரவான் யாகவாயினும் நா காக்க, மரகத நாணயம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நிக்கி கல்ராணி கர்ப்பமா? இணையத்தில் குவியும் வாழ்த்து!

English summary

Nikki Galrani is pregnant with her first child. The pretty actress broke the silence and clarified the truth today through her social media post.