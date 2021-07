மரியாத தெரியலயா.. பூனைக்கு புலின்னு பேரு வச்சா எப்டி பார்க்கும்? நடிகையை பங்கமாக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் ஷேர் செய்துள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Nivedha Pethuraj Race Car பக்கம் திரும்பியுள்ளார் | Lady Thala Ajith, Car Racing

தமிழில் ஒருநாள் கூத்து படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானவர் நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்.

தொடர்ந்து பொதுவாக என் மனசு தங்கம், டிக்டிக்டிக், திமிர் புடிச்சவன், சங்கத்தமிழன், உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

Actress Nivetha pethuraj with cat video goes viral. Netizens trolls her how cat will turns to you when you call it as tiger?