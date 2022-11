கோடிக்கணக்கில் சம்பளம்..வீட்டை சொர்க்க பூமியாக மாற்றிய பூஜா ஹெக்டே..வாய்பிளந்து பார்க்கும் பேன்ஸ்!

சென்னை : தென்னிந்திய சினிமாவில் முக்கிய நடிகைகளில் ஒருவரான பூஜா ஹெக்டே கோடிக்கணக்கான பணத்தை செலவழித்து தனது வீட்டை அழகுப்படுத்தி உள்ளார்.

மிஸ்கின் இயக்கத்தில் உருவான முகமூடி திரைப்படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமான பூஜா ஹெக்டே தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என இதுவரை 15 படங்களில் நடித்துள்ளார்.

விஜய்யுடன் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்ததன் மூலம் மீண்டும் தமிழ்ப் படங்களில் அடுத்தடுத்து கமிட்டாக முடியும் என்று எதிர்பார்த்து பூஜா ஹெக்டே காத்திருந்த நிலையில், படத்திற்கு நெகடிவ் கமெண்டுகள் வந்தால், தமிழில் இவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போனது.

நிர்மலா சீதாராமனை விமர்சித்த நடிகை வினோதினி.. உள்ளே தூக்கி வச்சிட்டா.. அடுத்த வீடியோ இதோ!

English summary

Pooja Hegde is the latest celebrity to open the doors to her home for fans. Pooja gave a tour of her cute and stylish home with gorgeous and functional design