தொப்புள் குழி தெரிய தாராள கவர்ச்சி… பூனம் பாஜ்வாவின் லேட்டஸ்ட் கிளாமர் போட்டோ !

சென்னை : தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த பூனம் பாஜ்வாவின் கவர்ச்சி புகைப்படம் லைக்குகளை குவித்து வருகின்றன.

அடக்க ஒடுக்கமாக குடும்பப்பாங்கான திரைப்படங்களில் அறிமுகமான இவர் தற்போது பட வாய்ப்புகள் இல்லாததால் கவர்ச்சி ராணியாக இணையத்தில் வலம் வர ஆரம்பித்துவித்தார்.

இவர் பதிவிடும் புகைப்படத்திற்கு ஏகப்பட்ட லைக்குகள் குவிந்து வருகின்றன.

இறுக்கமான டி-ஷர்ட்டில்.. கும் போஸ் கொடுத்த நடிகை ரம்யா பாண்டியன்!

English summary

The beautiful actress Poonam Bajwa is well known face for the Telugu movie.The actress shot to fame after her role in Jiiva’s Kacheri Arambam and she is also popular in Tamil, Kannada and Malayalam film industry.