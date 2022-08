காதலர் தான் காரணம்… ஹெலிஹாப்டரில் இருந்து குதித்த பிரியா பவானி சங்கர்: டிரெண்டாகும் வீடியோ

ஜெர்மனி: பிரியா பவானி சங்கர் தமிழில் முன்னணி நடிகையாக வளர்ந்து வருகிறார்.

காதலர் தான் காரணம்… ஹெலிஹாப்டரில் இருந்து குதித்த பிரியா பவானி சங்கர் - வீடியோ

தனுஷுடன் பிரியா பவானி சங்கர் நடித்திருந்த 'திருச்சிற்றம்பலம்' நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், அவர் தற்போது தனது காதலருடன் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார்.

English summary

Priya Bhavani Shankar a rising leading actress in Tamil, has gone on a trip with her boyfriend. Then she shared a video of her jumping from a helicopter for his lover on his Instagram page