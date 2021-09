ரசிகர்கள் காதல் சொன்னால் என்னோட ரியாக்ஷன் இதுதான்.. நடிகை ராஷி கன்னா ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: இளைஞர்களின் லேட்டஸ்ட் கிரஷ்ஷாக மாறியுள்ள நடிகை ராஷி கன்னா ரசிகர்களின் 'லவ் புரொபசல்ஸ்' குறித்து ஜாலியாக அளித்துள்ள பதில் வைரலாகி வருகிறது.

வரும் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு சன் டிவியில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகவுள்ள விஜய்சேதுபதியின் துக்ளக் தர்பார் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார் ராஷி கன்னா.

ஆயுத பூஜைக்கு ரிலீசாக உள்ள ஆர்யாவின் அரண்மனை 3 படத்திலும் இவர் தான் ஹீரோயின்.

English summary

Actress Raashi Khanna opens up about fans love proposals and what she actually do or response for their proposals in a recent interaction.