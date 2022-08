கவர்ச்சி போய் தொழிலதிபராக கெத்து காட்டும் நடிகை ரம்பா: லைக்ஸை அள்ளும் ரம்பாவின் இன்ஸ்டா போஸ்ட்

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் தொன்னூறுகளின் காலக்கட்டத்தில் கவர்ச்சி கன்னியாக கலக்கி வந்தவர் ரம்பா.

ரம்பாவின் கவர்ச்சிக்கு கோலிவுட் ரசிகர்கள் தவம் கிடந்தனர் என்பது மறக்க முடியாத வரலாறு.

திருமணம் முடிந்த பின்னர் சினிமாவில் இருந்து விலகி இருக்கும் ரம்பா வேறொரு துறையில் ஜொலித்து வருகிறார்.

“சார் ரம்பா சார்“..கணவரை இறுக்கி அணைத்து செம ரொமான்ஸ்..பொறாமையில் பொங்கும் ரசிகர்கள்!

English summary

The factory owned by Rambha is located in Chennai. Rambha visited that factory with her family and the photos go on viral( தமிழில் முன்னணி நடிகையாக வலம்வந்த ரம்பா, தற்போது திருமணமாகி குடும்பத்துடன் செட்டில் ஆகிவிட்டார். அவரது கணவர் சென்னையில் நடத்தி வரும் தொழிற்சாலையை தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று பார்த்த புகைப்படங்கள் இனையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.