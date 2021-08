ஆடி மாதத்தில் திடீரென அம்மனாக மாறிய ரேகா...காரணம் என்னன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : 1980, 90 களில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவராக இருந்தவர் ரேகா. 1984 ல் சத்யராஜ் நடித்த கடலோர கவிதைகள் படத்தில் குடைபிடித்தபடி, ஜெனிஃபர் டீச்சராக வந்து ரசிகர்களின் மனங்களை கொள்ளையடித்தார். பாரதிராஜாவால் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரேகா, தமிழ், மலையாளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் முன்னணி நடிகையானார்.

கன்னடம், தெலுங்கில் சில படங்களிலும் நடித்துள்ளார். முதலில் ஹீரோயினாகவும், பிறகு துணை நடிகையாக சில படங்களிலும் நடித்தார் ரேகா. இதுவரை 180 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். ரஜினி, கமல், ராமராஜன், சத்யராஜ், பிரபு, கார்த்திக் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து பல படங்களில் நடித்துள்ளார். பிறகு தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொண்டு, சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கினார்.

நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு விஜய் டிவி.,யில் நடைபெற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களான பிக்பாஸ் சீசன் 4, குக் வித் கோமாளி ஆகியவற்றில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு, ரீ என்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் பிக்பாஸ் வீட்டில் சில வாரங்கள் மட்டுமே ரேகா தாக்குபிடித்தார். இவர் தனியாக யூட்யூப் சேனல் ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார். இதில் வித்தியாசமான வீடியோக்களை வெளியிட்டு அசத்தி வருகிறார்.

English summary

Rekha turns amman for her latest photoshoot. she posted those photos in her vlog for aadi month special. this photoshoot photos goes vital in internet. she said it is her long time wish. but never get chance to act as goddess in cinema days.