அந்நியன் சதா இப்போ என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? புலிகளையும், சிறுத்தைகளையும் சும்மா வளைச்சு வளைச்சு!

சென்னை: ஜெயம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான நடிகை சதா வைல்டு லைஃப் போட்டோகிராஃபியில் தனது ஆர்வத்தை அதிகமாக செலுத்தி வருகிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி மொழி படங்களில் நடித்து வந்த நடிகை சதா, கடந்த 2018ல் கடைசியாக டார்ச்லைட் எனும் படத்தில் நடித்து இருந்தார்.

அதன் பிறகு சினிமாவுக்கு பிரேக் விட்ட அவர், தற்போது வன விலங்குகளை புகைப்படங்கள் எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

English summary

Poplar Actress Sadha turned a wildlife photographer recently and shares so many photographers of her in instagram page stuns her fans. Many of them liked her posts and commenting with vow comments.