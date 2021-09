ஆமிர் கானுக்கு டின்னர் கொடுத்த நாக சைதன்யா... ஆப்சென்ட்டான சமந்தா.. என்னதான் நடக்குதுங்க!

ஹைத்ராபாத்: பிரபல பாலிவுட் நடிகரான ஆமீர் கானுக்கு நாகார்ஜூனா குடும்பத்தினர் கொடுத்த இரவு விருந்தில் நடிகை சமந்தா புறக்கணிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தெலுங்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியின் சூப்பர் ஸ்டார் ஜோடியாக வலம் வருபவர்கள் நடிகர் நாக சைதன்யா மற்றும் நடிகை சமந்தா.

இவர்கள் இருவரும் குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழ்வதாகவும் விரைவில் விவாகரத்து பெற போவதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

Naga Chaitanya's family gave Aamir Khan dinner at their house. Several photos of Nagarjuna's family enjoying the evening with Aamir Khan have surfaced online. But the absence of actress and Naga Chaitanya's wife Samantha in even one of those photos has caught the attention of the fans. Actress Samantha is said not to have attended the dinner given to Aamir Khan.