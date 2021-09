டாப் ஹீரோயின்களையே மிஞ்சிட்டாரே...வைரலாகும் அஜித் மச்சினியின் கிளாமர் ஃபோட்டோ

சென்னை : 1980 களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி ஹீரோயின் ஆனவர் ஷாலினி. சில படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்த இவர், அஜித்தை காதலித்து, திருமணம் செய்து கொண்டு, செட்டில் ஆகி விட்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

அக்காவை போலவே, எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் விஜயகாந்த் நடித்த ராஜநடை படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, 1990 களில் பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து கலக்கியவர் ஷாமிலி. அஞ்சலி, துர்கா, தைப்பூசம் என இவர் நடித்த பல படங்கள் செம ஹிட் ஆகி உள்ள. தனது நான்காவது வயதிலேயே அஞ்சலி படத்திற்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையாக நடித்து, பல விருதுகளை வென்றவர் ஷாமிலி.

English summary

shalini ajith's sister shamlee's latest glamour photo goes viral in social media. some sources said that she had a plan to reenter in cinem. she discuse story in south indian languages and announcement will come soon.