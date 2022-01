நடிகை சோபனாவுக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு...கலக்கத்தில் திரையுலகம்

சென்னை : நடிகையும், பிரபல நடன கலைஞருமான சோபனாவிற்கு ஒமைக்ரான் பாசிடிவ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் திரையுலகினர் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.

திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். பிரபலங்கள் பலர் மருத்துவமனைகளிலும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் தற்போது நடிகை சோபனாவிற்கும் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Actress Shobana announced that she had tested omicron positive. She had syptomps on the day one.Fans and followers were shared their wishes to shobana for her speedy recovery. she urged all are take precautionaries.