நான் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் இதுதான்... ஸ்ருதி ஹாசன் டிவிட்ட பாத்தீங்களா?

சென்னை: தான் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் இதுதான் என தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் மனம் திறந்துள்ளார் நடிகை ஸ்ருதிஹாசன்.

தமிழ் சினிமாவின் பிரபல வாரிசு நடிகைகளில் ஒருவர் நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன். நடிகர் கமல் ஹாசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதி ஹாசன் 2000ஆம் ஆண்டு வெளியான ஹேராம் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானர்.

தொடர்ந்து பாலிவுட்டில் 2009 ஆம் ஆண்டு வெளியான லக் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக என்ட்ரி கொடுத்தார். பின்னர் 2011ஆம் ஆண்டு அனகனக ஓ தீருது படத்தின் மூலம் தெலுங்கு சினிமாவில் தடம் பதித்தார் ஸ்ருதி ஹாசன்.

Actress Shruti Haasan shares the lesson she learnt so far. She has twitted that, I learn something new everyday , and my greatest lesson is that there’s more to learn.