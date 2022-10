ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தாய்ப்பால் கொடுத்த தனுஷ் பட நடிகை.. தீயாய் பரவும் புகைப்படம்!

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் உடன் ராஞ்சனா படத்தில் நடித்த நடிகை சோனம் கபூர் தனது மகனுக்கு பாலூட்டும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், எந்தவொரு தயக்கமும் இன்றி குழந்தைகளுக்கு தேவையான போஷாக்கு இருக்கும் தாய்ப்பாலை கொடுக்க கூச்சப்படக் கூடாது என பல இடங்களிலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், நடிகை சோனம் கபூரும் அப்படியொரு முன்னெடுப்பை எடுத்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கமலுக்குப் போட்டியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய ரஜினி… அடேங்கப்பா இத்தனை கோடியா? இதெல்லாம் நியாயமா?

English summary

Actress Sonam Kapoor who acted with Dhanush in Ranjhanaa feeds breast milk to her son while at work and shares the photo in her instagram page and grabs many mothers attentions.