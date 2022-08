அடேங்கப்பா...உதவியாளரை அலேக்காக தூக்கி இப்படி ஒரு ஒர்க் அவுட்டா...அசத்திய ஸ்ரேயா ரெட்டி

சென்னை : விஜே.,வாக இருந்து நடிகையாக மாறியவர் ஸ்ரேயா ரெட்டி. விக்ரம் நடித்த சாமுராய் படத்தில் சிறிய ரோலில் நடித்து சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்தார் ஸ்ரேயா ரெட்டி.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் நடித்துள்ள ஸ்ரெயா ரெட்டி, சாமுராய் படத்திற்கு பிறகு திமிரு படத்தில் வில்லியாக நடித்து என்ட்ரி கொடுத்தார். திமிரு படத்தில இவர் நடித்த ரோலை யாரும் மறக்க முடியாது.

பாவாடை தாவணியில் மதுரை பெண் தாதாவாக நடித்து அனைவரின் மனதிலும் இடம்பிடித்தார் ஸ்ரெயா. தற்போது வரை டாப் 10 தமிழ் பட வில்லிகள் பட்டியலில் ஸ்ரெயா ரெட்டிக்கு முக்கியமான இடம் நிச்சயம் உண்டு. வெயில், பள்ளிக்கூடம், காஞ்சிவரம் ஆகிய படங்களில் நடித்து பல விருதுகளையும் வென்றார்.

என்னோட திமிரு லுக்.. என்னைக்கும் என்ன விட்டு போகாது.. ஷ்ரியா ரெட்டி அதிரடி!

English summary

Actress Sriya Reddy today shared her latest work out video. In this video she lifted her assistant and doing sit ups. This video gets more and more likes. This video stunning everyone.