51 வயதாகியும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருக்க அந்த நடிகர்தான் காரணம்... மனம் திறந்த நடிகை தபு!

மும்பை: 51 வயதாகியும் தான் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாததற்கான காரணத்தை நடிகை தபு மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்.

பாலிவுட்டில் கடந்த 1982 ஆம் ஆண்டு வெளியான பஜார் படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகை தபு. இந்தப் படத்தில் ஒரு சிறு கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் தபு.

தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்தார். 1994ஆம் ஆண்டு வெளியான விஜய்பாத் என்ற படத்தில் லீடிங் ரோலில் நடித்தார் தபு. இந்த படத்தில் சிறந்த அறிமுக நடிகைக்கான பிலிம் ஃபேர் விருதை பெற்றார் நடிகை தபு.

English summary

Actress Tabu opens up why she didnt get married? 51 years old actress Tabu says Ajay Devgan is the reason for not getting married.