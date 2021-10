ஊர்மிளா மடோன்கருக்கு கொரோனா.... ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை

மும்பை : நடிகையும், அரசியல்வாதியுமான ஊர்மிளா மடோன்கர் தமிழில் இந்தியன் படத்தில் கமலுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். இவர் நடித்த ஒரே தமிழ் படம் இது தான். இருந்தாலும் ஒரே படத்திலேயே தமிழ் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காத இடம்பிடித்து விட்டார்.

மாரி செல்வராஜ் படத்தை ரீமேக் செய்யும் கரன் ஜோகர்... வெற்றி பெறுவாரா ?

குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவில் அறிமுகமான ஊர்மிளா, படிப்படியாக வளர்ந்து இந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் என தென்னிந்திய மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்தார். இந்தியில் டாப் ஹீரோயினாக வலம் வந்தவர்.

English summary

Actress and politician Urmila Matondkar tested covid 19 positive and isolated herself in home quarantine. she shared this message in twitter to her fans. fans wished for her speedy recovery.