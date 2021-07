கழுத்தில் தெறியும் டாட்டூ… கிளாமர் உடையில் பெருமூச்சு விட வைத்த வாணிபோஜன் !

சென்னை : வாணி போஜன் சுமார் அரைடஜன் திரைப்படங்களை கைவசம் வைத்து பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

தன்னை முன்னணி கதாநாயகியாக நிலை நிறுத்தி கொள்ள பல்வேறு போட்டோஷூட் புகைப்படங்களை எடுத்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

தட்டி தூக்கிய ரவுடி பிக்சர்ஸ்...ட்ரான்சில்வேனியா வரை பறந்த கூழாங்கல்

தற்போது இவர் ரெட் குயிலான மாறி ஏற்ற இறக்கத்துடன் வெளியிட்டுள்ள போட்டோ லைக்குகளை பெற்று வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Vani Bhojan is one of the most renowned television actor of the South Indian industry and never failed to impress audience with her number of different roles. Actress Vani Bhojan red dress hot photoshoot