வேலையில்லாத இடியட்ஸ்.. எனக்கு நேரமில்லை.. அசிங்கமாய் பேசியதாக கூறிய நகுல்.. பதிலடி கொடுத்த வனிதா!

சென்னை: தங்களை பற்றி செட்டில் அசிங்கமாக பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நடிகர் நகுல் கூறியதற்கு நடிகை வனிதா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் என்றாலே சர்ச்சை என்றாகி விட்டது. எந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்றாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி விடுகிறார்.

9 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த நாங்க வேறமாறி…. அஜித் ரசிகர்கள் குஷி!

குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான நடிகை வனிதா, பின்னர் ஹீரோயினாக ஒரு சில படங்களில் நடித்தார்.

இதய நோயால் அவதிப்படும் 3 வயது ஜெசிக்காவிற்கு உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

English summary

Actress Vanitha Vijayakumar response to Lakshmi Ramakirshnan and Nakul. She has twitted "Absolutely...too busy living my life to be bothered about blabbing jobless idiots.. what happened on the sets and what was reshot with the judges and edited to viewers are 2 different things...I didn't accept the marks which was given to us so I made my choice to not continue".