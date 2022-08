''நடிகைகளுக்கு மதிப்பே கிடையாது. ஒரு பொருட்டாக கூட பார்க்க மாட்டார்கள்”: தமன்னாக்கு என்னாச்சு?

மும்பை: தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார் தமன்னா.

'பாகுபலி' படத்தின் மூலம் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற நடிகையானார் தமன்னா.

ஜெயிலர் படத்தில் ரஜினியுடன் நடிக்கலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார் தமன்னா.

English summary

Tamannaah has said that actresses are not valued in cinema and they will not see what we are talking about ( சினிமாவில் நடிகைகளுக்கு சுத்தமாக மதிப்பே இல்லை எனவும், நாங்கள் பேசுவதை ஒருபொருட்டாகவே பார்க்க மாட்டார்கள் என்றும் நடிகை தமன்னா தெரிவித்துள்ளார் )