ஷங்கர் மகளுக்கு இப்படி ஒரு திறமையா... ரிலீசுக்கு முன்பே அசத்துறாரோ

சென்னை : விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமாக உள்ள டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர், தனக்குள் இருக்கும் மற்றொரு திறமையையும் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இதற்காக பலரும் அவருக்கு பாராட்டும், வாழ்த்தும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர், விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமாக உள்ளார். முதல் படத்திலேயே கார்த்திக்கு ஜோடியாக, பாவாடை தாவணியில் முழுக்க முழுக்க கிராமத்து பெண் கெட்அப்பில் நடித்துள்ளார். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தான் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

English summary

Director Shankar's daughter Aditi Shankar revealed that her singing debut song will be released on Feb 8th. She has sung a song named Romio Juliet for telugu movie Ghani. This song was composed by S.Thaman.