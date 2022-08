மொக்கை ஜோக் அதிதி ஷங்கர்.. போற இடங்களில் எல்லாம் இப்படி பண்ணா எப்படிம்மா.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் மகள் அதிதி ஷங்கர் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் மொக்கை ஜோக் அடித்து ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறார்.

அவரது வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் ஷேர் செய்ய அதற்கு பலவிதமான கமெண்ட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான அதிதி ஷங்கர் அடுத்ததாக சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Viruman actress and Director Shankar's Daughter Aditi Shankar gets trolled for her Mokka Jokes. She delivers so much of funny jokes in every stage gets appreciated by fans.