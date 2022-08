மாவீரன் படத்தில் நடிக்க அதிதி ஷங்கருக்கு இவ்வளவு சம்பளமா? கோலிவுட் நடிகைகளின் கோபம் நியாயமானது தான்!

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் விருமன் படத்தில் அறிமுகமாகிறார் என்று சொன்ன போது கூட இப்படியொரு புயல் வெடிக்கவில்லை.

ஆனால், அடுத்ததாக அவர் சிவகார்த்திகேயன் உடன் இணைந்து மாவீரன் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆனதும், ஏகப்பட்ட பூகம்பங்கள் கிளம்பி வருகின்றன.

இதற்கெல்லாம் இன்னொரு காரணம் அதிதி ஷங்கருக்கு அந்த படத்தில் பேசப்பட்டுள்ள சம்பளம் தான் என்கின்றனர்.

சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் டீம்...முழு விபரங்களை வெளியிட்ட படக்குழு

English summary

Aditi Shankar salary for Sivakarthikeyan's Maaveeran turns into a talk of the town. She gains more salary for her second film shocks other young actresses in Kollywood.