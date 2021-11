ரிலாக்ஸ் ஆகியாச்சு....மீண்டும் ஷுட்டிங்கிற்கு வந்த சமந்தா

ஐதராபாத் : அக்டோபர் முதல் வாரத்திலேயே தனது காதல் கணவர் நாக சைதன்யாவை பிரிவதாக சமந்தா அறிவித்தார். நாக சைதன்யா - சமந்தா இருவருமே ஒரே சமயத்தில் ட்விட்டரில் தங்களின் விவாகரத்து பற்றி தெரிவித்தனர்.

இருந்தும் விவாகரத்திற்கு என்ன காரணம் என்பது பற்றி பல விதங்களில் வதந்தி பரவின. இதில் பலர் சமந்தா மீதே தவறு இருப்பதாகவும், அதற்கு பல காரணங்களை கூறியும் வந்தனர். தெலுங்கு யூட்யூப் சேனல்கள் சில சமந்தா பற்றி அவதூறு பரப்பியதால், அவர்கள் மீது சமந்தா வழக்கு தொடர்ந்தார்.

After split from husband Naga Chaithanya, Samantha go to spiritual tour with her friend. Now she returned with calm mind. Samantha return to work after 2 months. She started shooting of item song for Pushpa.