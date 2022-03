லேடி சூப்பர் ஸ்டாருடன் அடுத்து டூயட் பாட போறது இவர் தானா?

சென்னை : விஜய், ரஜினி என டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வரும் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதியுடன் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். தற்போது அடுத்த படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் எப்போது, திருமணத்திற்கு பிறகு நயன்தாரா நடிக்க மாட்டாரா என்ற கேள்விகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அந்த விஷயங்களில் தொடர்ந்து மவுனம் காப்பதுடன், அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி பிஸியாகி நடித்து வருகிறார் நயன்தாரா.

English summary

After a long time thani oruvan team will reunite again in new movie. This jayam ravi-director ahmed movie will expected to kickstart from april. lady super star nayanthara to play a female lead role.