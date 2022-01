தனிமையில் ஸ்ரீதேவி மகள்கள்...கொரோனா அனுபவத்தை பகிர்ந்த ஜான்வி கபூர்

மும்பை : இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாம் அலை மிக தீவிரமாக இருந்து வருகிறது. இதில் கோலிவுட், பாலிவுட் என பாரபட்சமின்றி திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

முன்னணி நடிகைகள் பலரும் தங்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சோஷியல் மீடியாவில் கூறி வருவதால் ரசிகர்கள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர்.

நடிகைகள் கரீனா கபூர், அம்ரிதா அரோராவுக்கு கொரோனா தொற்று.. வீட்டிற்கு சீல் வைத்தது மும்பை மாநகராட்சி!

English summary

Late actress Sridevi's two daughters tested covid positive on Jan 3rd. Now they are in home quarentine. Janhvi kapoor shared this information and covid experience in her insta page.