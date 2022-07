முதலில் விஜய், இப்போ சுர்யா...எங்கேயோ போன பீஸ்ட் நாயகியின் மார்க்கெட்

சென்னை : சுர்யா ஹீரோவாக நடிக்கும் படங்கள் மட்டுமின்றி, கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கும் படங்களும் செம ஹிட்டாகி வருகிறது. விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படமும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சுரரைப் போற்று, ஜெய்பீம், எதற்கும் துணிந்தவன் என வரிசையாக ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து வரும் சுர்யா, அடுத்து எந்த படத்தில் நடிக்க போகிறார் என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

பாலா இயக்கும் சுர்யா 41 இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் ஒரு பக்கம் நடந்தாலும், வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசல் தாமதமாகும் என குறப்படுவதால் அடுத்து யாருடைய படத்தில் சுர்யா நடிக்க போகிறார் என்ற ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

பெப்பர் அண்ட் சால்ட் லுக்கில் சிரஞ்சீவி… காட்ஃபாதர் பர்ஸ்ட் லுக் அவுட் !

English summary

Now, there is a new buzz that Suriya will be romancing Pooja Hegde in this film. Pooja Hegde got her fame in Tamil film industry after her movie ‘Beast’ with Vijay.