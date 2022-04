கிளாமர் போட்டோ போட்டது வீண் போகல… ஐஸ்வர்யா மேனனுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்!

சென்னை : சோஷியல் மீடியாவில் படுகவர்ச்சி படங்களை வெளியிட்டு வந்த ஐஸ்வர்யா மேனன் தெலுங்கில் வரிசையாக மூன்று படங்களில் ஒப்பந்தமாகி படுபிஸியான நடிகையாக மாறிவிட்டார்.

2012ம் ஆண்டு வெளியான 'லவ் பெயிலியர்' படத்தின் மூலம் தெலுங்கு திரையுலகிற்குள் நுழைந்தவர் ஐஸ்வர்யா மேனன்.

அழகும் திறமையும் இருந்த போது சரியான படவாய்ப்பு இல்லாததால், பட வாய்ப்பை பெற சோஷியல் மீடியாவில் எப்போதும் பல கவர்ச்சியான புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வந்த ஐஸ்வர்யாவுக்கு தற்போது ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது.

The third film that Aishwarya Menon is doing is under the wraps right now. We learn that the project will be announced soon.