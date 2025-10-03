ஏஐ மூலம் ஐஸ்வர்யா ராயை மோசமாக சித்தரிக்கின்றனர்.. யூடியூப் சேனலுக்கு எதிராக அதிரடி ஆக்ஷன்!
மும்பை: செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சகாப்தத்தில் தங்கள் குரலையும், அடையாளத்தையும் பாதுகாக்கக் கோரி பல பாலிவுட் பிரபலங்கள் இந்திய நீதிபதிகளிடம் முறையிட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில், கூகிளின் வீடியோ தளமான யூடியூப்-ஐ ஒரு பிரபலமான தம்பதி முக்கியமாக குறிவைத்துள்ளனர்.
அபிஷேக் பச்சன் மற்றும் அவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன், தங்கள் அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை மீறும் AI வீடியோக்களை யூடியூப்பில் இருந்து நீக்குமாறும், எதிர்காலத்தில் அத்தகைய வீடியோக்களை உருவாக்க தடை விதிக்குமாறும் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர். கான் திரைப்பட விழாவில் ஐஸ்வர்யா ராயின் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றங்களுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார்.
மேலும், தங்கள் மீது பதிவேற்றப்படும் யூடியூப் வீடியோக்கள் மற்ற AI தளங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படாமல் இருக்க கூகிள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரியுள்ளனர். இது குறித்த சட்ட ஆவணங்களை ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம் ஆய்வு செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் பல அமெரிக்க மாநிலங்களைப் போல "ஆளுமை உரிமை" களுக்கு வெளிப்படையான பாதுகாப்பு இல்லாததால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு சில பாலிவுட் பிரபலங்கள் இந்த உரிமைகளை நீதிமன்றங்களில் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். பச்சன் தம்பதியினர் தொடுத்த வழக்குகள், ஆளுமை உரிமைகளுக்கும், தவறான அல்லது டீப்ஃபேக் யூடியூப் வீடியோக்கள் பிற AI மாதிரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படும் அபாயத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை இதுவரை இல்லாத வகையில் மிக முக்கியமாக எழுப்பியுள்ளன.
யூடியூப்பின் உள்ளடக்கம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு பயிற்சி கொள்கை கவலை அளிப்பதாக பச்சன் தம்பதியினர் வாதிடுகின்றனர். இந்த கொள்கை, பயனர்கள் உருவாக்கிய வீடியோக்களை போட்டியாளர் AI மாதிரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இது தவறான உள்ளடக்கத்தின் பரவலை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று அபிஷேக் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ஆகியோர் செப்டம்பர் 6 அன்று தாக்கல் செய்த கிட்டத்தட்ட ஒத்த மனுக்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யூடியூப்பின் இந்திய நிர்வாக இயக்குனர் குஞ்சன் சோனி, கடந்த மாதம் யூடியூப் தளத்தை "இந்தியாவுக்கான புதிய தொலைக்காட்சி" என்று விவரித்தார். சுமார் 600 மில்லியன் பயனர்களுடன், இந்தியா யூடியூப்பின் உலகளாவிய மிகப்பெரிய சந்தையாகும். பாலிவுட் வீடியோக்கள் போன்ற பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கங்களுக்காக இது மிகவும் பிரபலமானது.
யூடியூப் வீடியோக்கள் 'அபத்தமானவை' என்று வழக்கு குற்றச்சாட்டுகள். ஆக்கபூர்வமான AI உள்ளடக்கம் தங்கள் நற்பெயருக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக கவலைப்படும் பாலிவுட் நட்சத்திரங்களுக்கு இந்திய நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே ஆதரவு அளிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. 2023 ஆம் ஆண்டில், டெல்லி நீதிமன்றம் அனில் கபூரின் படம், குரல் மற்றும் அவர் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஒரு சொற்றொடரை தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதித்தது.
கூகிளுக்கு எதிரான பச்சன் தம்பதியினரின் குறிப்பிட்ட சவாலின் விவரங்களை ராய்ட்டர்ஸ் தான் முதலில் வெளியிடுகிறது. இது 1,500 பக்க நீதிமன்ற ஆவணங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த ஆவணங்களில், பச்சன் தம்பதியினர் பெரும்பாலும் போஸ்டர்கள், காபி குவளைகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கள் போன்ற அங்கீகரிக்கப்படாத உடல்ரீதியான பொருட்களை விற்பனை செய்யும் சிறிய விற்பனையாளர்களை குறிவைத்துள்ளனர்.
கூகிள் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக $450,000 (சுமார் ₹4 கோடி) இழப்பீடு மற்றும் அத்தகைய சுரண்டலுக்கு நிரந்தர தடை உத்தரவையும் அவர்கள் கோருகின்றனர். இந்த வழக்குகளில் நூற்றுக்கணக்கான இணைப்புகள் மற்றும் யூடியூப் வீடியோக்களின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் உள்ளன. அவை "அபத்தமான", "பாலியல் வெளிப்படையான" அல்லது "கற்பனையான" AI உள்ளடக்கம் என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
செப்டம்பர் தொடக்கத்தில், நடிகர்களால் குறிப்பிட்ட 518 வலைத்தள இணைப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை நீக்குமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இவை தம்பதியினருக்கு நிதி இழப்பையும், அவர்களின் கண்ணியத்திற்கும், நற்பெயருக்கும் தீங்கு விளைவிப்பதாக கூறினார். இருப்பினும், அபிஷேக்கின் ஆவணங்களில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மீறல் வீடியோக்களின் எடுத்துக்காட்டுகளைப் போலவே இருக்கும் வீடியோக்களை ராய்ட்டர்ஸ் யூடியூப்பில் கண்டறிந்துள்ளது.
அவற்றில், அபிஷேக் போஸ் கொடுப்பது, பின்னர் AI நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு நடிகையை முத்தமிடுவது போன்ற ஒரு கிளிப்; ஐஸ்வர்யா மற்றும் அவரது சக நடிகர் சல்மான் கான் ஒன்றாக உணவு அருந்துவது போலவும், அபிஷேக் பின்னால் எரிச்சலுடன் நிற்பது போலவும் ஒரு AI சித்தரிப்பு; மற்றும் ஒரு முதலை அபிஷேக்கை துரத்த, கான் அவரைக் காப்பாற்ற முயற்சிப்பது போன்ற காட்சிகள் அடங்கும்.
ஐஸ்வர்யா திருமணமாகும் முன்னரே சல்மான் கான் அவருடன் உறவில் இருந்தார். அவரது செய்தித் தொடர்பாளர் ராய்ட்டர்ஸ் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை. AI பாலிவுட் காதல் கதைகளை உருவாக்க முடியும். யூடியூப்பின் தரவு பகிர்வு கொள்கை, படைப்பாளர்கள் தங்கள் வீடியோக்களை OpenAI, Meta மற்றும் xAI போன்ற பிற AI தளங்களின் மாதிரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க பகிரலாம் என்று கூறுகிறது.
"AI பாலிவுட் இஷ்க்" என்ற பெயரில் ஒரு யூடியூப் சேனலில், "AI-உருவாக்கப்பட்ட பாலிவுட் காதல் கதைகளை" பகிர்ந்தது. அதன் 259 வீடியோக்கள் 16.5 மில்லியன் பார்வைகளைப் பெற்றுள்ளன. 4.1 மில்லியன் பார்வைகளுடன் மிகவும் பிரபலமான வீடியோ, கானையும், ஐஸ்வர்யாவையும் குளத்தில் AI அனிமேஷனில் காட்டுகிறது, மற்றொன்று அவர்களை ஊஞ்சலில் காட்டுகிறது.
இப்படி மோசமான ஆபாசமாக ஐஸ்அர்யா ராயை சித்தரிக்கும் வீடியோக்கள் வெளியாகி வரும் சூழலில் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அதை வெளியிட்ட யூடியூப் சேனல் நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என ஐஸ்வர்யா ராய் மற்றும் அபிஷேக் பச்சன் தம்பதியினர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.
