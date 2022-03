சைடு கேப்பில் சினேகாவின் வயதை வெளிப்படுத்திய ஐஸ்வர்யா... வாயை பிளக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகை சினேகாவுடனான பழைய நினைவுகளை பகிர்கிறேன் என்ற பெயரில் சினேகாவின் வயதை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். இதைக் கேட்டு பலரும் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர். அதோடு இருவரின் அழகையும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்த காக்கா முட்டை, வடசென்னை, அட்டகத்தி ஆகிய படங்களில் அவரின் நடிப்பு கவனத்தை ஈர்த்தது. தமிழ் சினிமாவில் நயன்தாரா, திரிஷா மற்றும் கீர்த்தி சுரேஷ் வரிசையில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். இயக்குநர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்து முன்னதாக வெளியான கனா படம் அவருடைய கேரியரில் மிக முக்கியமான ஒரு படமாக அமைந்தது.

English summary

Aishwarya Rajesh shared her childhood memories in insta post. In this childhood she visit to Sneha's shooting spot and surprised her acting skill. The same feeling that she had now acting with Sneha in new advertisement.