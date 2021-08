ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் அடுத்த பட ஹீரோ இவரா...ஷுட்டிங் எப்போ

சென்னை : ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தற்போது பல படங்களில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். இவர் நடித்த திட்டம் இரண்டு படம் சமீபத்தில் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் நடிப்பு பாராட்டுக்களை குவித்து வருகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து தமிழில் பூமிகா, டிரைவர் ஜமுனா, மோகன்தாஸ், தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் தமிழ் ரீமேக், துருவ நட்சத்திரம் உள்ளிட்ட படங்களிலும், தெலுங்கில் சில படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இதில் பூமிகா படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

English summary

The shooting of the film started two days ago in Pondicherry with a pooja. The important scenes starring Prabhu Deva and Aishwarya Rajesh will be shot in Pondicherry for the next 10 days.