ராஷ்மிகாவிற்கு அல்லு அர்ஜுன் வைத்த செல்ல பெயர் என்னன்னு தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : தென்னிந்தியாவின் டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவராக இருக்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவிற்கு அல்லு அர்ஜுன் வைத்துள்ள க்யூட்டான செல்ல பெயர் தான் தற்போது சினிமா வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

அறிமுக இயக்குனர் சுகுமாறன் இயக்கி உள்ள புஷ்பா படத்தில் அல்லு அர்ஜுனுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா நடித்துள்ளார். படம், பாடலை தடை செய்யக் கோரி எதிர்ப்புக்கள் ஒரு பக்கம் எழுந்தாலும், அதையும் தாண்டி படத்தை பிரம்மாண்டமாக நாளை ரிலீஸ் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது.

In Pushpa pre release event, Allu Arjun opens up about working experience with Rashmika Mandanna. He said that she had a national crush. so he called her by a pet name crushmika.