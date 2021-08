நல்லதும் கெட்டதும் கலந்து இருக்கக் கூடாதா? சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடிகை அமலா பால் ட்வீட்!

சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடிகை அமலா பால் போட்டுள்ள ட்வீட் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து இருக்கிறது.

ஒன்று வெள்ளையாக இருக்கணும் இல்லை கருப்பாக இருக்கணும் மாறாக கிரே ஷேடுடன் இருக்கக் கூடாதா என லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஒன்றை பதிவிட்டு அமலா பால் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

மேலும், நம்முடைய சுதந்திரத்தை மற்றவர்கள் ஏன் முடிவு பண்ண வேண்டும் என்றும் கேட்டுள்ளார்.

English summary

Actress Amala Paul tweeted, “Why is there no space for shades of grey? Why are we supposed to choose between either black or white? Strive for the freedom to be whatever you want to be.”