அமலா பால் பர்த்டேவை எங்கே.. எப்படி கொண்டாடி இருக்காருன்னு பாருங்க.. லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்!

சென்னை: நடிகை அமலா பால் தனது 31வது பிறந்தநாளை லண்டனில் கலர்ஃபுல்லாக கொண்டாடி உள்ளார். அதன் பிரத்யேக புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அமலா பால் வரப் போகிறார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், மைனா நந்தினி தான் எதுக்கு வந்தோம்னே தெரியாமல் இருக்கிறார்.

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அமலா பால் எந்தவொரு போஸ்ட்டும் போடலையே ஆள் எங்கே எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார் என்று தேடிய ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து லண்டனில் இருந்து அவர் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

புது வீடு கட்டி பால் காய்ச்சிய நம்ம குமுதா..யாரெல்லாம் போயிருக்கிறாங்க தெரியுமா?

English summary

Popular South Indian actress Amala Paul celebrates her 31st birthday at London and shares the beautiful London bridge photos in her instagram page and thanks to fans who all are send wishes to her.