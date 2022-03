கையில் கிளாஸ்.. செம டிரான்ஸ்பரன்ட்.. பார்ட்டியில் கவர்ச்சி குத்தாட்டம் போட்ட அமலா பால்!

சென்னை: நடிகை அமலா பால் பார்ட்டி ஒன்றில் கவர்ச்சி குத்தாட்டம் போட்ட வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஷேர் செய்து ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

சிந்து சமவெளி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை அமலா பால். முதல் படமே ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளை கிளப்பிய நிலையில், அவர் நடித்த ஆடை திரைப்படம் மேலும், சர்ச்சைகளை கிளப்ப கோலிவுட்டில் புதிதாக பெரிய படங்களில் ஏதும் அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்படவில்லை.

இந்நிலையில், தனது நண்பர்களுடன் பார்ட்டியில் கையில் கிளாஸ் உடன் கவர்ச்சி ஆட்டம் போடும் அமலா பாலின் வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Glamorous actress Amala Paul's hot and smoky party dance video is trending on social media. She recently celebrated the Holi celebration with her friends at a DJ party and shared the video on her Instagram page.