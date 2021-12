கையில் சரக்கு கிளாஸ், போதையில் போஸ் கொடுத்த அமலாபால்...அதுவும் எங்கு தெரியுமா ?

சென்னை : கையில் சரக்கு கிளாசுடன், போதை தலைக்கு ஏறிப் போன நிலையில் போஸ் கொடுத்த ஃபோட்டோக்களை வெளியிட்டுள்ளார். இதை பார்த்து விட்டு ரசிகர்கள் அவரை திட்டி தீர்த்து வருகிறார்கள்.

தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னட மொழி சினிமாக்களில் பிரபலமான நடிகையான இருக்கும் அமலாபால், மலையாளத்தில் நீலதாமரா படத்தின் மூலம் நடிகையானார். அடுத்த படமே தமிழில் வீரசேகரன் படத்திலும் அறிமுகமானார். ஆனால் அந்த படம் அவருக்கு எதிர்பார்த்த வரவேற்பை தரவில்லை.

மார்கழியில் மக்களிசையில் பாடிய சித் ஸ்ரீராம்...என்ன பாட்டுன்னு தெரியுமா ?

English summary

Amala paul now in dubai. She shared her latest photos in dubai bar with liquor glass. Netizens trolls and critised this photos . recently amala pual get golden visa from dubai government.