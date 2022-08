லண்டனில் நைட் பார்ட்டி.. புதிய காதலருடன் லூட்டி அடிக்கும் எமி ஜாக்சன்.. தீயாய் பரவும் போட்டோ!

லண்டன்: தனது புதிய காதலருடன் நடிகை எமி ஜாக்சன் லண்டன் வீதிகளில் இரவு நேரங்களில் சுற்றித் திரியும் புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

மதராசப்பட்டினம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகமானவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த எமி ஜாக்சன்.

தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்த எமி ஜாக்சன் தொழிலதிபர் ஜார்ஜ் பன்னாயுட்டுவை நிச்சயதார்த்தம் செய்த நிலையில், அவருடன் ஒரு குழந்தையையும் பெற்றுக் கொண்டார்.

