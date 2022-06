ரொம்ப ஃபிளாட்டா இருக்க.. அந்த இடத்தை பெரிதாக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணாங்க.. அனன்யா பாண்டே ஆதங்கம்!

மும்பை: சினிமாவுக்கு வரவேண்டும் என்கிற எண்ணம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை. அப்பா நடிகர் என்பதால், பாலிவுட்டில் இன்னொரு நெப்போடிச நடிகை வந்து விட்டார் என கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்றே அதை தவிர்த்து வந்தேன்.

ஆனால், கரண் ஜோஹர் அங்கிள் கட்டாயத்தின் பேரில் நடிகையாக அறிமுகமானேன்.

ஆரம்பத்தில் என்னுடைய ஒல்லியான தேகத்தை பார்த்து ஏகப்பட்ட பச்சையான கமெண்ட்டுகளை ரசிகர்களும் சில பிரபலங்களும் சொன்னது இன்னமும் நெஞ்சில் முள்ளாக தைக்கிறது என ஆதங்கப்பட்டு பேசி உள்ளார்.

