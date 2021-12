மீண்டும் வழக்கு, சிக்கலில் சிக்கிய சமந்தா...எதுக்குன்னு தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : நாக சைதன்யா உடன் விவாகரத்தை அறிவிப்பதற்கும் முன்பும் வதந்திகளில் சிக்கிய சமந்தா, விவாகரத்து அறிவிப்பிற்கு பிறகு பல சிக்கலில் சிக்கினார். விவாகரத்திற்கு அவர் தான் காரணம் என பலர் குற்றம்சாட்டி, அவதூறு பரப்பினர்.

இதனால் தெலுங்கு யூட்யூப் சேனல்கள் மீது வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில் வெற்றியும் பெற்ற சமந்தா, பிறகு மன அமைதிக்காக ஆன்மிக பயணம் கிளம்பி சென்றார். துபாயில் சில நாட்கள் ஓய்விற்கு பிறகு சமீபத்தில் தான் மீண்டும் படங்களில் நடிக்க துவங்கினார்.

English summary

Samantha's item song in Pushpa lyric song was released on december 10th. Now Andhra man filed case against this song and seek to ban this song. Pushpa movie will released on december 17 th worldwide.