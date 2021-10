டாட்டூ போடுற இடமா இது?.. ரணகளத்திலும் ஒரு குதூகலம்... ஆண்ட்ரியா வெளியிட்ட செல்ஃபி!

சென்னை : நோ என்ட்ரி, பிசாசு2, வட்டம், மாளிகை, அரண்மனை 3 ஆகிய படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ஆண்ட்ரியா.

திரைத்துறையில் பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமான ஆண்ட்ரியா முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகை என்ற அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளார்.

தற்போது இவர் டாட்டூ போட்ட இடத்தை காட்டியபடி இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

செகண்ட் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தனுஷ் பட நடிகை... விரைவில் திரைக்கு வரும் புதிய படம்!

English summary

Andrea Jeremiah is both an accomplished artist as well as a singer. She was last seen in Vijay’s Master and is now gearing up for a multitude of projects including Mysskin’s Pisasu 2.