எகிப்து பாலைவனத்தில் ஒட்டக சவாரி போன ஆன்டிரியா... வியந்து பார்க்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழ், மலையாள மொழி சினிமாவில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் ஆன்டிரியா. நடிகை, பின்னணி பாடகர், இசையமைப்பாளர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் ஆன்டிரியா.

கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சரத்குமார் நடித்த பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார் ஆன்டிரியா. தொடர்ந்து ஆயிரத்தில் ஒருவன், மங்காத்தா, விஸ்வரூபம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் லீட் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Now Andrea go to Egypt for enjoying her vacation. she shared her tour photos in instagram. fans celebrate and liked these photos. recently andrea wrapped her pisasu 2 movie.