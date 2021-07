அந்தரத்தில் தொங்கியபடி யோகா செய்து அசத்தும் நடிகை அஞ்சலி!

சென்னை : பாவக் கதைகள் வெற்றியை தொடர்ந்து இப்பொழுது நவரசா ஆந்தாலஜி திரைப்படத்திலும் நடிகை அஞ்சலி நடித்து வருகிறார்.

F1, F2 வெற்றிகளின் தொடர்ச்சியாக இப்போது உருவாகி வரும் F3ல் நடிகை அஞ்சலி நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

சமூக வலைதளங்களில் அடிக்கடி புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வரும் அஞ்சலி இப்போது அந்தரத்தில் தொங்கியவாறு பதிவிட்டுள்ள அசத்தலான யோகா புகைப் படங்களை பார்த்து ரசிகர்கள் வாயடைத்து போயுள்ளனர்.

English summary

Actress Anjali who has a good physical fitness has done a cute exercise with a novel way. The video has become viral.